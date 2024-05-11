الحزم.. طريق الهلال للاحتفال ببطولة الدوري

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حسم الهلال 3 من بطولاته في دوري المحترفين السعودي أمام نادي الحزم، بينما استطاع يوم السبت أن يعادل أسرع أرقامه بالحصول على البطولة قبل نهاية المسابقة بـ3 جولات.

وتغلب الهلال على الحزم يوم السبت4 - 1 قبل 3 جولات من نهاية المسابقة ليفوز بدوري المحترفين للمرة الثامنة في تاريخه.

وأعلن الهلال نفسه بطلاً لمسابقة الدوري بعد الحزم في مرتين سابقتين قبل مباراة السبت، إذ كان فوزه على الحزم 2-0 قبل 3 جولات من النهاية تأكيداً لفوزه ببطولة دوري المحترفين موسم 2009-2010

ومجدداً كان الفوز على الحزم إعلاناً لحصول الهلال على بطولة الدوري موسم 2019-2020 إذ تغلب عليه 4-1 قبل جولتين من النهاية.

وهزم الهلال نظيره الرائد 2-1 قبل جولتين من نهاية موسم 2010-2011 ليحافظ على لقبه.

وفي موسم 2016-2017 فاز الهلال على الشباب 2-1 قبل جولتين من النهاية ليعلن نفسه بطلاً لمسابقة الدوري بعد غياب دام 5 أعوام.

وقبل جولة من نهاية موسم 2020-2021 تغلب الهلال على مضيفه التعاون بهدف دون رد ليضمن حصوله على بطولة الدوري للمرة الثانية على التوالي.

وانتظر الهلال حتى اليوم الأخير ليفوز ببطولة الدوري، المرة الأولى كانت موسم 2017-2018 عندما تغلب على ضيفه الفتح وسط منافسة أهلي جدة، وفي موسم 2021-2022 وحينها تغلب على الفيصلي ليفوز بالبطولة.