الهلال يواجه الحزم وعينه على حسم اللقب

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يملك الهلال فرصة استعادة لقب بطل الدوري السعودي للمحترفين عندما يستضيف الحزم متذيّل الترتيب يوم السبت مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في المرحلة الحادية والثلاثين.

ويحتاج الهلال إلى نقطة واحدة في المباريات الأربع المتبقية على نهاية الموسم للظفر باللقب الرابع في المواسم الخمسة الأخيرة، كونه يتصدر الترتيب برصيد 86 نقطة، بفارق 9 نقاط عن مطارده المباشر النصر.

ويغرّد الهلال خارج السرب في الدوري هذا الموسم فهو لم يذق طعم الخسارة حتى الآن برصيد 28 فوزا بينها 23 متتالياً مقابل تعادلين ويملك أقوى خط هجوم برصيد 91 هدفاً، بينها 24 للصربي ألكسندر ميتروفيتش، ثاني لائحة الهدافين بفارق ثمانية خلف مهاجم النصر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأقوى خط دفاع حيث استقبلت شباكه 19 هدفاً فقط.

وهي المرة الثالثة التي يلتقي فيها الهلال مع الحزم هذا الموسم حيث تغلب عليه 3-0 في ثمن نهائي مسابقة كأس الملك، وأمطر شباكه بتسعة اهداف نظيفة في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري في 25 نوفمبر الماضي.

في المقابل، يعاني الحزم في الموسم الحالي حيث يحتل المركز الاخير لكنه لم يفقد أمل البقاء حسابياً.