أول "دوري" في مسيرة 3 نجوم هلاليين
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حظي لاعبو الهلال السنغالي كاليدو كوليبالي والصربي سيرغي ميلنكوفيتش – سافيتش والبرتغالي روبن نيفيز ببطولة الدوري الأولى لهم في مسيرتهم بعد الفوز على الحزم يوم السبت ضمن المرحلة 31 من دوري روشن السعودي.
وأعلن الهلال نفسه بطلا لبطولة الدوري الثامنة في فترة "المحترفين" بفوزه على الحزم 4 – 1 يوم السبت.
ولم يعرف روبن نيفيز الفوز ببطولة الدوري إذ عرفت فترته مع ناديي بورتو البرتغالي وولفرهامبتون الإنجليزي الفوز ببطولة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي في موسم 2017 – 2018.
ولعب سافيتش في فريق فويدوفينا الصربي وغينك البلجيكي ولاتسيو الإيطالي وتوج معهم بكأس صربيا وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي.
وحقق كوليبالي كأس بلجيكا وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي مع أندية غينك البلجيكي ونابولي الإيطالي بينما لم يتوج بأي لقب مع ميتز الفرنسي أو تشيلسي الإنجليزي.
ولعب ياسين بونو في مسيرته مع أندية الوداد المغربي وأتلتيكو مدريد وريال سرقسطة وجيرونا وإشبيلية الإسبانية وتوج ببطولتي الدوري الأوروبي مع الأخير فيما لم يشارك في أي مباراة بفوز الوداد بدوري 2009 – 2010 وأتلتيكو مدريد بموسم 2013 – 2014 كما توج البرازيلي رينان لودي ببطولة الدوري الإسباني مع أتلتيكو مدريد وألكسندر ميتروفيتش مع بارتيزان بلغراد وميشائيل مع الهلال في موسم 2021-2022.
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