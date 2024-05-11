تشيلسي يهزم فورست.. وصراع البقاء يستمر

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سجل رحيم سترلينغ ونيكولاس جاكسون هدفين متأخرين ليفوز تشيلسي 3-2 على مضيفه نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت ليستمر فورست في مواجهة خطر الهبوط.

وسجل ميخايلو مودريك أيضا لفريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو الذي يحتل المركز السابع في الترتيب قبل مباراتين على النهاية.

ويحتل فورست المركز 17 بفارق ثلاث نقاط عن لوتون تاون صاحب المركز 18 لكن بفارق أهداف أفضل. وتتبقى مباراة واحدة فقط لكل فريق.

تقدم تشيلسي في الدقيقة السادسة عندما أرسل كول بالمر كرة بينية إلى مودريك الذي سدد في الزاوية السفلية البعيدة.

وهز ويلي أرنو-بولي الشباك في الدقيقة 16 وأضاف كالوم هودسون-أودوي هدفا في الدقيقة 74 لتنطلق احتفالات الجماهير في ملعب سيتي غراوند.

لكن سترلينy سجل هدف التعادل في الدقيقة 80 ثم أسكت جاكسون جماهير فورست بعد دقيقتين عندما سدد برأسه تمريرة عرضية من القائد ريس جيمس.