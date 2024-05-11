جيسوس يفوز بخامس "دورياته"

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حقق البرتغالي جورجي جيسوس بطولة الدوري الخامسة له في مسيرته بعد حسم فريقه الهلال بطولة دوري روشن السعودي يوم السبت أمام الحزم.

وحسم الهلال بطولة الدوري الثامنة منذ انطلاق "المحترفين" بفوزه على الحزم 4 – 1 ضمن المرحلة 31 من المسابقة، وسجل ألكسندر ميرتوفيتش ثنائية ومواطنه سافيتش وأحمد الجويد هدفا عكسيا، بينما أحرز هدف الحزم فايز سليماني من جزر القمر.

وسبق لجيسوس الذي بدأ مسيرته التدريبية قبل 33 عاما التتويج بأربع بطولات دورية مع أنديته السابقة، 3 مع بنفيكا البرتغالي واحدة مع فلامنغو البرازيلي.

وحقق جيسوس أول بطولة دوري له مع بنفيكا في موسم 2009 – 2010 حينها حل الفريق الأحمر في المركز الأول بفارق 6 نقاط عن منافسه سبورتنغ براغا.

وفي موسم 2013 – 2014 توج جيسوس ببطولة الدوري الثانية في مسيرته بفارق 7 نقاط عن منافسه سبورتنغ لشبونة، ليختتم المدرب المخضرم بطولاته الدورية مع بنفيكا في موسم 2014 – 2015 بفارق 3 نقاط عن نادي بورتو.

وبعد رحيله عن بنفيكا وفترة افتقدت بطولة الدوري مع سبورتنغ لشبونة والهلال قاد جيسوس نادي فلامنغو البرازيلي إلى بطولة الدوري في 2019 حينها حسم البطولة مبكرا بفارق 16 نقطة عن نادي سانتوس.