دجوكوفيتش يطمئن جماهيره بعد ارتطام قارورة مياه برأسه

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أكد نجم التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول على العالم أنه على مايرام بعد أن ارتطمت برأسه قارورة مياه أثناء منح توقيعه للجماهير عقب تحقيق الفوز في بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس.

وأظهر فيديو جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، دجوكوفيتش أثناء ارتطام مقذوف قادم من المدرجات، برأسه قبل أن يسقط على أرض الملعب.

وأسرع رجال الأمن لمساعدة دجوكوفيتش حتى يتلقى العلاج اللازم.

وحاول دجوكوفيتش في وقت لاحق أن يطمئن جماهيره عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا).

وكتب دجوكوفيتش "شكرا على قلقكم علي، هذا حادث عابر وأنا بخير، أرتاح في الفندق مع وضع الثلج على مكان الإصابة ، لذا أراكم يوم الأحد".

وذكر بيان صادر عن اللجنة المنظمة للبطولة الإيطالية "نوفاك دجوكوفيتش أصيب بقارورة مياه أثناء منح توقيعه للجماهير".

وأضاف البيان "لا يتم التعامل مع هذا على أنه عمل متعمد، بل كحادث، كان صبي ينادي للحصول على توقيعه وسقطت الزجاجة من حقيبته، تم نقل نوفاك إلى المركز الطبي".

ووقع الحادث عقب فوز ديوكوفيتش على الفرنسي كورنتن موتي 6 /3 و6 /1 في الدور الثاني من بطولة روما لتنس الأساتذة فئة 1000 نقطة.