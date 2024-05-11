رسمياً.. الهلال بطلاً لدوري روشن السعودي
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حسم الهلال الفوز ببطولة دوري روشن السعودي 2023 - 2024 بتغلبه على الحزم 4 - 1 يوم السبت قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.
وتعاقب على تسجيل أهداف الهلال كل من ألكسندر ميتروفيتش، هدفان، ومواطنه ميلنكوفيتش - سافيتش وأحمد الجويد لاعب الحزم بالخطأ في مرماه، فيما سجل فايز سليماني هدف الضيوف الوحيد.
ووصل الهلال بفوزه على الحزم إلى النقطة 89 بفارق 12 نقطة عن النصر الذي يحتل المركز الثاني وقبل 3 جولات من نهاية المسابقة.
وفاز الهلال ببطولته الثامنة في دوري المحترفين السعودي بعدما توج في نسخ 2009 - 2010 و2010 - 2011 و2016 - 2017 و2017 - 2018 و2019 - 2020 و2020 - 2021 و2021 -2022.
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