ريال مدريد يحتفل برباعية في مرمى غرناطة

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احتفل نادي ريال مدريد بالتتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم من خلال الانتصار الساحق على مضيفه غرناطة 4 - صفر يوم السبت في المرحلة السادسة والثلاثين.

وكان النادي الملكي توج الأسبوع الماضي بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ36 في تاريخه قبل أن يسجل اليوم الانتصار الثامن والعشرين مقابل ستة تعادلات وهزيمة واحدة، ويمتلك أقوى خط هجوم حيث سجل 78 هدفا كما يمتلك أقوى خط دفاع إذ اهتزت شباكه 22 مرة.

وحسم ريال مدريد الفوز بهدفين في كل شوط، إذ انتهى الشوط الأول بتقدمه بهدفين نظيفين أحرزهما فران غارسيا والتركي أردا توران في الدقيقتين 38 و45.

وفي الشوط الثاني تألق المغربي براهيم دياز بشكل لافت وسجل الهدفين الثالث والرابع للنادي الملكي في الدقيقتين 49 و58.

ورفع ريال مدريد رصيده في الصدارة إلى 90 نقطة وتوقف رصيد غرناطة عند 21 نقطة ، إذ هبط الفريق رسميا للدرجة الثانية رفقة ألميريا.