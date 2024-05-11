غفارديول يقود سيتي إلى الصدارة مؤقتاً

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اعتلى مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بشكل مؤقت بفضل فوزه المثير على مضيفه فولهام 4 - صفر يوم السبت في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدما بهدف سجل المدافع الكرواتي يوشكو غفارديول في الدقيقة 13 ثم أضاف فيليب فودين الهدف الثاني في الدقيقة 59 ، ثم تقمص غفارديول دور البطولة وسجل الهدف الثاني له والثالث لسيتي في الدقيقة 71 ثم سجل الأرجنتيني جوليان ألفاريز الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 85 نقطة من 36 مباراة في الصدارة بفارق نقطتين عن ارسنال الوصيف والذي يخوض مباراته رقم 37 هذا الموسم حينما يلاقي مضيفه مانشستر يونايتد يوم الأحد.

وسجل سيتي الانتصار السادس على التوالي والـ26 له هذا الموسم مقابل سبعة تعادلات وثلاث هزائم، ويمتلك الفريق أقوى خط هجوم بتسجيله 90 هدفا وثاني أقوى خط دفاع، إذ اهتزت شباكه 33 مرة.