نادال يودع "ماسترز" روما مبكراً أمام هوركاتش

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أنهى نجم التنس الإسباني المخضرم رافائيل نادال مشاركته الأخيرة في بطولة روما المفتوح للأساتذة (1000 نقطة) بخروج مبكر من المنافسات.

وخسر نادال أمام البولندي هوبرت هوركاتش المصنف التاسع عالميا يوم السبت بنتيجة 1 / 6 و3 / 6 ضمن منافسات دور الـ64 من البطولة.

ويعد نادال البالغ من العمر 37 عاما أسطورة بطولة روما المفتوحة للتنس والأكثر تحقيقا للقب برصيد 10 مرات إضافة إلى تحقيقه 70 فوزا طوال تاريخ مشاركاته السابقة في البطولة.

وكان رافائيل نادال غاب عن بطولات العام الماضي 2023 بسبب كثرة الإصابات في الساق وعضلة الفخذ.

وكان النجم الإسباني أعلن أنه بصدد الاعتزال بنهاية الموسم الجاري، ويستعد حاليا للمشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة رولان غاروس التي ستنطلق يوم 26 مايو المقبل.

ويعد نادال صاحب الرقم القياسي أيضا في الفوز بلقب بطولة فرنسا المفتوحة برصيد 14 مرة.

وكانت مواجهة هوبرت هوركاتش الأولى لنادال أمام أحد المصنفين العشرة الأوائل وذلك منذ فوزه على النرويجي كاسبر رود المصنف الرابع في عام 2022.

من جانبه، قال هوركاتش عقب اللقاء "مواجهة نادال استثنائية ومختلفة خاصة على الملاعب الرملية، التي هيمن عليها في آخر 20 عاما، ولن يكرر أحد ما فعله (رافا) فهو أسطورة".

وسيلتقي هوبرت هوركاتش في الدور المقبل ضد الأرجنتيني توماس إيتشفيري المصنف رقم 28 عالميا.