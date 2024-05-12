أهلي جدة يقلب خسارته إلى فوز على الشباب
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قلب أهلي جدة تأخره أمام الشباب بهدف إلى فوز 2 - 1 يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي.
وتقدم الشباب عن طريق يانيك فيريرا كاراسكو في الدقيقة 19، قبل أن يدرك الأهلي التعادل عن طريق فرانك كيسيه في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول وفي الدقيقة 53 سجل روبرتو فيرمينو الهدف الثاني للأهلي.
ورفع الأهلي رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الشباب عند 41 نقطة في المركز التاسع.
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