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من لقاء ميار شريف وفيكتوريا أزارينكا

المصرية ميار شريف تودع بطولة روما أمام أزارينكا

روما - د ب أ
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ودعت اللاعبة المصرية ميار شريف بطولة روما المفتوحة للأساتذة لتنس السيدات فئة 1000 نقطة، بعدما خسرت أمام البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، يوم الأحد.

وفازت أزارينكا على ميار شريف بعد مباراة امتدت ساعتين و54 دقيقة، حيث تقدمت اللاعبة البيلاروسية بنتيجة 6 -2 في المجموعة الأولى، وتعادلت ميار شريف بنتيجة 7 - 6 (8 - 6) في المجموعة الثانية قبل أن تحسم أزارينكا اللقاء لصالحها بنتيجة 6 - 3 في المجموعة الثالثة.

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وصعدت أزارينكا لتخوض مواجهة قوية في دور الـ16 ضد اليونانية ماريا ساكاري، المصنفة الثامنة عالميا.

كما صعدت أيضا اللاتفية يلينا أوستابينكو بفوزها على الإسبانية سارا سوربيس تورمو بنتيجة 6 - 4 و5 - 7 و6 - 1، والأوكرانية إيلينا سفيتولينا بالفوز على الروسية آنا كالينسكايا بنتيجة 6 - 3 و6 - 3.

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