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نافاس مع مبابي

بعد مبابي.. نجم جديد يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان

باريس - د ب أ
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أكد حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس، رحيله عن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، عندما ينتهي عقده مع النادي نهاية الموسم الجاري.

وانضم نافاس لسان جيرمان عام 2019، حيث شارك في 113 مباراة مع النادي وحافظ على شباكه نظيفة في 51 مباراة، وتوج بتسعة ألقاب كبرى مع فريق العاصمة الفرنسية، من بينها ثلاثة ألقاب بالدوري الفرنسي ولقبان بكأس فرنسا، كما حصل أيضا مع الفريق على المركز الثاني بدوري أبطال أوروبا موسم 2019 2020.

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وكان نافاس هو الخيار الأول لحراسة عرين سان جيرمان في أول موسمين منذ انتقاله للفريق، لكنه ابتعد عن الحسابات منذ انضمام الإيطالي جيانلويجي دوناروما للنادي عام 2021.

ومنذ عودته إلى سان جيرمان بعد فترة إعارة في نوتنyهام فورست، شارك نافاس في ثلاث مباريات فقط في الدوري الفرنسي خلال الموسم الحالي.

وأكد نافاس في بيان عبر حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي، أنه سيغادر العاصمة الفرنسية وسيستغل مباراة الفريق على ملعبه أمام تولوز في وقت لاحق، يوم الأحد، لتوديع الجماهير.

وقال نافاس: كل ثانية أمضيتها في ملعب حديقة الأمراء كانت رائعة. شكرا لله، لقد شعرت دائما بالحب والتشجيع. لقد كان شرفا لي أن أدافع عن ألوان هذا النادي في هذا الملعب الرائع.

وأضاف الحارس الكوستاريكي: لا يزال لدي بعض الأهداف التي أتطلع لتحقيقها، لكنني لم أرغب في تفويت الفرصة لأقول وداعا لما كان منزلي في السابق.

ويأتي رحيل نافاس بعد يومين من إعلان كيليان مبابي إنهاء مشواره مع بطل الدوري الفرنسي، الجمعة

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