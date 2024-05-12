بيلنغهام: فينيسيوس أفضل لاعب في العالم

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وصف جود بيلنغهام زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور بأفضل لاعب في العالم، وذلك خلال احتفالات ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني، يوم الأحد.

واحتفل نادي ريال مدريد بلقب الدوري مع جماهيره، كما تلقى استقبالا حكوميا رسميا وطاف شوارع العاصمة بواسطة حافلة تحمل اللاعبين وكأس البطولة.

وحصد ريال مدريد لقب الدوري الإسباني للمرة السادسة والثلاثين قبل أربع جولات من نهاية الموسم، لكنه لم يتمكن من الاحتفال آنذاك، نظرا لأنه كان تنتظره مواجهة صعبة أمام بايرن ميونخ الألماني في إياب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.

وقال النجم الإنجليزي في تصريحات لقناة النادي الرسمية خلال الاحتفالات: أنا سعيد للغاية، أتواجد مع أفضل لاعب في العالم "فينيسيوس".

قبل أن يعلق الجناح البرازيلي: جود الأفضل، سيمنحنا الكثير من الطاقة للفوز بدوري أبطال أوروبا.

وأظهر بيلنغهام وفينيسيوس انسجامهما خلال احتفال الفريق الأبيض بلقب الدوري، وشوهد الإنجليزي والبرازيلي معا خلال الاحتفالات في حافلة الفريق المكشوفة، ويتطلع نادي العاصمة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 15 في تاريخه، عندما يلاقي بوروسيا دورتموند في المباراة النهائية مطلع الشهر المقبل.