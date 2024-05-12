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بيولي مدرب ميلان

بيولي: مصيري لم يحسم

ميلان - د ب أ
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أكد ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي ميلان الإيطالي، أن الانتقادات والشائعات جزء من وظيفته، مشيرا إلى أنه لا يعرف حتى الآن ما إذا كان سيبقى في منصبه في الموسم المقبل.

وأنهى ميلان مسيرة خالية من الانتصارات استمرت لست مباريات متتالية، بفوز كاسح على كالياري 5-1، يوم السبت، لكن تبقى الضغوط قائمة على كاهل بيولي، حيث اكتفى الفريق بالمنافسة على المركز الثاني في الدوري الإيطالي عقب تتويج إنتر ميلان باللقب.

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وقال بيولي لشبكة "سكاي سبورتس": نحن نادٍ كبير، هناك توقعات كبيرة، لذا فإن الانتقادات اللاذعة أمر متوقع، مثلما يكون المديح متوقعا حينما نفوز.

وأضاف: هذا جزء من المنصب، ينبغي عليك تقبله أو أن تمارس مهنة أخرى.

وأشار: أحاول مساعدة الفريق على تجاوز اللحظات الصعبة واللعب بأفضل صورة ممكنة، في بعض الأحيان ينجح الأمر، وفي أحيانا أخرى تذهب الأمور في المسار الخاطئ.

وأكد: لم أتحدث إلى النادي بعد، أمامنا جولتان أخريان، الموسم لم ينتهِ بعد.

وختم بيولي حديثه، بالقول: أتمنى أن يتمكن الجميع في ميلان من إعادة اكتشاف هذا الانسجام والحماس والطاقة وهي الأمور التي ساعدتنا على تحقيق الأشياء التي ربما لم يعتقد أحد أنها ممكنة.

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