كلوب: كانت هناك مشادة مع بعض اللاعبين.. ولن أكشف الأسماء

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يشعر يورغن كلوب بأحاسيس مختلطة في زيارته الأخيرة لملعب أستون فيلا كمدير فني لفريق ليفربول.

وكان ملعب فيلا بارك شاهدا على فوز حاسم لليفربول في مشوار تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم ،عندما تغلب بنتيجة 2 - 1 في نوفمبر 2019 بهدفين سجلهما أندرو روبرتسون وساديو ماني في الدقائق الأخيرة.

ولكن في الموسم التالي عاد ليفربول إلى نفس الملعب كحامل للقب ليتلقى خسارة ثقيلة بنتيجة 2 - 7.

وسئل كلوب عن ذكرياته في ملعب أستون فيلا، ليجيب في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): أنتم تتحدثون عن الفوز 2 - 1، ولكن عشنا لحظات أخرى مختلفة في أستون فيلا.

وأوضح المدرب الألماني: لقد كانت مباراة خاصة وحققنا الفوز 2 - 1 وبين الشوطين كانت هناك مشادة مع بعض اللاعبين، ولكن لن أكشف عن الأسماء، ولكننا نجحنا في تهدئة الأمور، وقلبنا المباراة لصالحنا بشكل مميز.

وبشأن طموحاته من المواجهة القادمة، أضاف يورغن كلوب: لدينا فرصة جديدة لتجاوز 80 نقطة، ونحتاج الفوز بإحدى المباراتين القادمتين، و مباراة أستون فيلا هي الفرصة القادمة.

وأكد مدرب ليفربول أن فريقه تنتظره مواجهة صعبة، مضيفا: ستكون آخر مباراة لأستون فيلا على ملعبه، ويريدون تتويج موسمهم المميز بأداء رائع.

وواصل: لقد شاركوا في بطولة دوري المؤتمر هذا الموسم، وبإمكانهم التأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل، ومدربهم أوناي إيمري يقوم بعمل رائع، فهو من أفضل المدربين، وأينما ذهب حقق النجاح.

وأختتم كلوب تصريحاته: ندرك تماما أهمية أن يتأهل فريق لدوري أبطال أوروبا ومدى صعوبة تحقيق ذلك.