ميتروفيتش: الهلال يستحق التتويج المبكر

0 دقيقة للقراءة

أكد الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم نادي الهلال أن الفريق يستحق التحسن المبكر للدوري نظير المستويات القوية التي قدمها في الموسم.

وكشف ميتروفيتش في لقاء مع "العربية": عملنا بشكل قوي جداً ونستحق تحقيق بطولة الدوري قبل 3 جولات من النهاية وأثبتنا أننا الفريق الأفضل.

وأضاف الصربي: ركزنا على أنفسنا ونحن نملك لاعب مميزين وبسبب هذا فإننا نعلم أننا إذا لعبنا بشكل جيد سنهزم الخصم سواء كان النصر أم الحزم.