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ميتروفيتش: الهلال يستحق التتويج المبكر

الرياض - نايف الثقيل
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أكد الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم نادي الهلال أن الفريق يستحق التحسن المبكر للدوري نظير المستويات القوية التي قدمها في الموسم.

وكشف ميتروفيتش في لقاء مع "العربية": عملنا بشكل قوي جداً ونستحق تحقيق بطولة الدوري قبل 3 جولات من النهاية وأثبتنا أننا الفريق الأفضل.

وأضاف الصربي: ركزنا على أنفسنا ونحن نملك لاعب مميزين وبسبب هذا فإننا نعلم أننا إذا لعبنا بشكل جيد سنهزم الخصم سواء كان النصر أم الحزم.

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