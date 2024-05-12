ميتشايل: الخروج الآسيوي "صعب".. وكأس الملك هدفي

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كشف المهاجم البرازيلي ميتشايل أن خروج الهلال من دوري أبطال آسيا كان لحظة صعبة مبينا أن الفريق استطاع تحقيق البطولات وتجاوز التعثرات.

وأبان البرازيلي لـ"العربية": كان خروجنا من دوري أبطال آسيا اللحظة الأصعب في الموسم لكننا نجحنا في تجاوز ذلك والعودة لتحقيق البطولات.

وعن تخصصه في مرمى اتحاد جدة، قال ميتشايل: جميع مبارياتنا أمام الاتحاد كانت صعبة وسعيد بأني ساهمت فيها سواء بالتسجيل أو الصناعة.

وأضاف: لا زلت لاعباً في الهلال وأرغب بالفوز بكأس الملك.