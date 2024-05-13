أرتيتا لتوتنهام: الدوري الإنجليزي يتسم بالنزاهة

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فتح ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال صندوق الأحلام بعد الفوز على مانشستر يونايتد بهدف، ليستمر فريقه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى الجولة الأخيرة.

واكتفى أرسنال بهدف سجله لياندرو تروسارد في الدقيقة 20 ليفوز بنتيجة 1-صفر في ملعب أولد ترافورد، ليستعيد الصدارة قبل استضافة إيفرتون على ملعب الإمارات في الجولة الأخيرة.

ويحل مانشستر سيتي بقيادة مدربه جوسيب غوارديولا في المركز الثاني، ولكن فريق المدير الفني الإسباني لديه مباراة مؤجلة.

وقال أرتيتا في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): أنا سعيد حقا، لأن كل شيء على المحك ولا مجال للأخطاء منذ يناير الماضي، ويتعين علينا مواصلة الانتصارات.

وتابع المدرب الإسباني: اليوم لعبنا في ملعب خاص، وتاريخنا به لم يكن يبعث على التفاؤل، لكننا وجدنا طريقة لتحقيق الفوز وهو ما يعكس رغبتنا القوية لتحقيق الانتصار.

وأوضح أرتيتا: كنا نعرف جيدا عواقب التعادل، لقد بدأنا بشكل جيد وسجلنا هدفا، ولكن بعده بدأنا نلعب بتحفظ شديد، لم يروق لي ذلك، وعندما حاولنا تغيير الإيقاع وجدنا صعوبة كبيرة في ذلك.

وينتظر أرسنال ومدربه أرتيتا هدية من الغريم اللندني توتنهام الذي سيواجه مانشستر سيتي، يوم الثلاثاء، في المباراة المؤجلة، لكن أرتيتا شدد على أنه سيكون فخورا بلاعبيه مهما كانت النتيجة.

وتابع مدرب الفريق الملقب بالمدفعجية: بحكم خبراتي على مدار 20 عاما في الدوري الإنجليزي، فإن أي فريق بإمكانه الفوز على منافسه، فهذه البطولة تتسم بالنزاهة والاحترام بشكل استثنائي في جميع المباريات.

وأختتم أرتيتا تصريحاته، بالقول: نعلم أننا بحاجة لنتيجة من هذه المباراة، لكن يجب أن نؤدي ما علينا في مباراتنا الأخيرة أمام إيفرتون، واليوم حاولنا أن نفتح صندوق الأحلام، لنعيش مع جماهيرنا فرصة للفوز بلقب الدوري في الجولة الأخيرة هذا الموسم.