أنشيلوتي يكشف موقف تشواميني.. ويوجه "ضربة" إلى لونين

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قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرّب ريال مدريد، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، الاثنين، إن حظوظ لاعب الوسط المصاب الدولي الفرنسي أوريليان تشواميني، ما زالت قائمة للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا بمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني.

وسيكون ملعب ويمبلي الشهير في الأوّل من يونيو المقبل على موعد مع مواجهة نارية بين ريال، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب في المسابقة القارية الأم (14)، ودورتموند المتوّج عام 1997.

وتحوم الشكوك حيال مشاركة تشواميني (24 عاماً) الذي تعرض لكسر إجهاد في قدمه اليسرى الأسبوع الماضي خلال الفوز على بايرن ميونيخ الألماني 2-1 إياباً في نصف النهائي بعد تعادلهما 2-2 ذهاباً.

وكان تشواميني تعرّض لاصابة في قدمه في أكتوبر الماضي ابعدته عن الملاعب ستة أسابيع.

قال أنشيلوتي (64 عاماً) في مؤتمر صحافي: ليس لديه الكثير من الفرص، لكن ليس من المستبعد مشاركته في النهائي. الآن لديه أسبوع مهم، قدمه لا تؤلمه كثيراً، أعتقد أن الإصابة مختلفة عن المشكلة الأخيرة التي تعرّض لها في قدمه. لم يتم استبعاده، يمكنه العودة للنهائي.

ولعب تشواميني دوراً مهما مع النادي الملكي هذا الموسم، حيث شغل مركز قلب الدفاع جراء تعرض العديد من المدافعين للاصابة، في حين أكد أنشيلوتي ان المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو الذي تعافى أخيراً من إصابة طويلة، لن يكون ضمن التشكيلة الأساسية لمواجهة دورتموند إذا كان النهائي، يوم الثلاثاء.

وشدّد أنشيلوتي على ضرورة أن يستعيد ميليتاو مستواه السابق خلال المباريات الثلاث المتبقية لريال بدءًا من زيارة ألافيس إلى ملعب "سانتياغو برنابيو"، الثلاثاء، في المرحلة 36: يحتاج إلى دقائق وأتمنى أن يكون في أفضل حالاته قبل المباراة النهائية.

في المقابل، أبقى مدرب ميلان وتشلسي وبايرن ميونخ الالماني السابق الشكوك قائمة حول هوية الحارس الذي سيدافع عن عرين ريال في النهائي القاري بعد عودة البلجيكي تيبو كورتوا من فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، بينما تألق بديله الأوكراني أندري لونين بين الخشبات الثلاث في رحلة النادي الاوروبية والمحلية.

قال أنشيلوتي: قدّم لونين موسماً رائعاً وكورتوا هو الأفضل في العالم. في الأسبوع الذي يسبق المباراة النهائية سنتخذ القرار المناسب.