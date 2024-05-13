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فريق بايرن ميونخ عقب توديع دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد

البحث عن مدرب جديد يزعج إدارة بايرن

ميونخ - د ب أ
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اعترف ماكس إيبرل عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ للشؤون الرياضية أنه ومسؤولي النادي الآخرين منزعجون بسبب التأخر في التعاقد مع مدرب جديد للفريق.

وكان بايرن أعلن في مارس الماضي أنه سينفصل عن المدرب الحالي توماس توخيل، ويستهدف التعاقد مع خليفته في أسرع وقت ممكن.

واختار المرشحون البارزون مثل تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني ويوليان ناغلسمان مدرب منتخب ألمانيا ورالف رانغنيك مدرب منتخب النمسا، الاستمرار في مناصبهم الحالية.

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وترشح أيضا هانزي فليك المدير الفني السابق لبايرن ميونخ، وأيضا روبرتو دي زيربي مدرب برايتون الإنجليزي، لكن دي زيربي أكد أيضا أنه باق مع الفريق الإنجليزي بينما ألمحت قناة سبورت 1 أن عودة فليك غير واردة.

وقال إيبرل عقب فوز بايرن ميونخ على فولفسبورغ 2-صفر في الدوري الألماني، يوم الأحد: قلنا بالفعل أننا نريد أن نكون جاهزين في أبريل وإذا لزم الأمر مايو سننتظر حتى مايو.

وأضاف: نحن الآن في منتصف مايو، ومنزعجون للغاية لأن الأمور لم تسر بالطريقة التي نريدها، وبالطبع علينا إيجاد أفضل الحلول والتعاقد مع المدرب الجديد في أسرع وقت ممكن.

توخيل
توخيل

وقال إيبرل إنه لن يكشف عن أي أسماء مرشحة حتى توقيع التعاقد، ولم يرغب أيضا في مناقشة التكهنات بشأن استمرار توخيل حتى انتهاء تعاقده في 2025.

وزادت التكهنات بشأن هذا الاحتمال بعدما لم يحصل توخيل على وداع رسمي أمام فولفسبورغ في آخر مباراة لبايرن ميونخ على ملعبه هذا الموسم.

ولكن إيبرل أكد أن قرار الانفصال عن توخيل نهائي، وتم تأكيده في وقت لاحق، مضيفا: لذا ليس هناك ما يمكن قوله بشأن هذا الموضوع.

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