بوستيكوغلو: 99% من جماهير توتنهام تريد فوز مانشستر سيتي

1 دقيقة للقراءة

قال الأسترالي آنجي بوستيكوغلو، المدير الفني لفريق توتنهام، إنه لا يفهم رغبة جماهير فريقه في الخسارة أمام مانشستر سيتي، مساء الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن توتنهام سيستضيف مانشستر سيتي في مباراة ستشهد مشاعر مختلطة لجماهير الفريق اللندني، حيث إن تحقيقه لنتيجة إيجابية أمام فريق المدرب جوسيب غوارديولا، قد يمنح جاره وغريمه التقليدي أرسنال فرصة الحصول على اللقب.

ويتفوق أرسنال بفارق نقطة عن مانشستر سيتي في الصدارة، لكنه لعب مباراة أكثر من مانشستر سيتي، والذي يمكنه العودة للصدارة بالفوز في شمال لندن، الثلاثاء.

وقال بوستيكوغلو: إذا دخلت إلى وسائل التواصل الاجتماعي، فإن 99 بالمئة من الجماهير لا ترغب في فوز توتنهام.

وأضاف:بالنسبة لي، لا أفهم ذلك ولن أستطيع فهم ذلك، أتفهم المنافسة، لقد تواجدت في واحدة من أقوى المنافسات في العالم في العامين الماضيين بين سيلتك ورينجرز.

وتابع بوستيكوغلو: أتفهم المنافسة لكنني لا أفهم أبدا أن هناك شخصا يرغب في خسارة فريقه، هذا ليس ما يعبر عن تلك الرياضة، هذا ليس ما أحبه في اللعبة.

وأوضح: ما أحبه في تلك اللعبة هو المنافسة وتحدي نفسك للفوز على شخص ما وأن تنجح في ذلك، أي شيء خارج ذلك لا علاقة له بالرياضة ولا يهمني.