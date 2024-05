آل الشيخ يعلن عن مزاد خيري احتفاء بنزال "حلبة النار"

دقيقتان للقراءة

أعلن موسم الرياض، يوم الاثنين، عن موعد المزاد الخيري لساعة "Ring Of Fire"، الذي سيتم خلاله بيع الساعة المصممة خصيصًا من قبل "Jacob & Co" بمناسبة نزال الملاكمة "حلبة النار Ring of Fire"، بين تايسون فيوري وأوليكساندر يوسيك لتتويج بطل الوزن الثقيل في العالم، حيث سينظم المزاد الجمعة، 17 مايو الجاري، في الرياض من قبل دار "Sotheby’s" للمزادات لمصلحة مؤسسة "Make-A-Wish Foundation" غير الربحية.

وأوضح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أن هذا المزاد فرصة فريدة من نوعها لامتلاك قطعة غير معهودة تمثل حدثًا مميزًا في تاريخ الملاكمة والرياضة ستتناقله الأجيال لعقود من الزمن، مؤكدًا أن الساعة تمثل للفائز في المزاد قيمة خاصة تربطه مع الملاكمين من خلال امتلاكه واحدة من هذه الساعات الفريدة والأنيقة.

وأضاف آل الشيخ: يسعدنا التبرع بكامل ريع المزاد العلني لمؤسسة "Make-A-Wish Foundation"، حتى تتمكن من تحقيق أمنيات المزيد من الأطفال حول العالم، ومنحهم تجارب يمكن أن تسعدهم وعائلاتهم خلال الأوقات الصعبة.

من جهته، قال الملاكم تايسون فيوري: هذه الساعة ستمثل دائمًا جزءًا من تاريخ الملاكمة، وبالنسبة لي شخصيًا، ستكون ذكرى دائمة لليلة سأصبح فيها أول بطل بلا منازع في الوزن الثقيل في القرن الحادي والعشرين»، فيما علق أوليكساندر أوسيك: أتطلع للمزاد ومشاهدة من سيكون محظوظًا بما فيه الكفاية للفوز بالعطاء الناجح والمشاركة معي في امتلاك هذه القطعة الفنية، داعيًا الجميع للمشاركة حتى نشهد تبرعًا كبيرًا يساعد في العمل الخيّر، الذي تقدمه مؤسسة Make-A-Wish العالمية.

يذكر أنه تم تصنيع ساعة "Ring of Fire" من الذهب الروز بقطر 50 ملم، مشتقة من مجموعة "Astronomia Art"، وتصميم «Jacob & Co"، تكريمًا لكلا الملاكمين، وتظهر واجهة الساعة بطلي العالم الحاليين للوزن الثقيل في شكل مجسم صغير لهما، إلى جانب أيدي الساعة، التي تعرض قفازًا موقّعًا من كل من الملاكمين فيوري وأوسيك على ميناء أسود مع إطار من الذهب الروز، فيما تتزين الساعة الحصرية بجوانب رمزية مختلفة، تمثل نزال الوزن الثقيل التاريخي، ويظهر السوار الجلدي الأخضر وميناء الساعة على حزام النزال المميز والميدالية المقدمة من مجلس الملاكمة العالمي.

يشار إلى أن نزال "حلبة النار" ينظم ضمن فعاليات موسم الرياض على أرضية المملكة أرينا في الرياض، السبت المقبل.