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تشابي ألونسو مع نجمه الألماني

تشابي ألونسو يطمئن جماهير ليفركوزن بشأن فيرتز

برلين - د ب أ
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أبدى تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن عدم قلقه من إصابة نجم الفريق فلوريان فيرتز في عضلة الفخذ، مضيفا أن اللاعب سيكون جاهزا للمشاركة في نهائي بطولتي الدوري الأوروبي وكأس ألمانيا لكرة القدم الأسبوع المقبل.

وغاب اللاعب الألماني الدولي البالغ من العمر (21 عاما) عن فوز فريقه في الدوري على بوخوم بنتيجة 5-صفر، الأحد، ليواصل ليفركوزن مسيرته الخالية من الهزائم في 50 مباراة بجميع المسابقات.

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وقال ألونسو: لا داعي للتشاؤم، نتبع خطة مع فلوريان، إذا سارت الأمور على ما يرام سيعود للمشاركة في التدريبات يوم الأربعاء أو الخميس.

ويأمل مدرب ليفركوزن أن يشارك فيرتز لدقائق أمام أوغسبورغ، يوم السبت، في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني ليكون جاهزا لمواجهة أتالانتا الإيطالي في نهائي الدوري الأوروبي يوم 22 مايو ثم مباراة نهائي كأس ألمانيا بعدها بثلاثة أيام ضد كايزر سلاوترن أحد أندية الدرجة الثانية.

ويستعد ليفركوزن ليكون أول فريق يفوز بلقب الدوري الألماني يتوج بدون هزيمة، وذلك إذا تفادى الخسارة أمام أوغسبورغ.

ويمكن أن يصبح ليفركوزن أيضا أول فريق أوروبي يقضي موسما كاملا بدون خسارة محليا وقاريا منذ انطلاق المنافسات الأوروبية في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي.

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