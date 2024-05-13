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فيتور روكي في لقاء سابق لبرشلونة

تشافي يتخلص من "جوهرة" برشلونة فيتور روكي

العربية. نت
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كشفت تقارير إعلامية، يوم الاثنين، أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، طلب رحيل البرازيلي فيتور روكي عن الفريق في الانتقالات الصيفية المقبلة، إذ لم ينجح المهاجم البالغ من العمر 19 عاما في إقناعه.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الكاتالونية أن روكي لن يكون ضمن قائمة برشلونة في الموسم المقبل، وأن تشافي اتفق مع المدير الرياضي ديكو على أن الخيار الأفضل هو رحيل البرازيلي على سبيل الإعارة في يونيو.

تشافي
تشافي

وأضاف التقرير: يعتقد تشافي أن روكي لا يزال غير جاهزا لتحقيق النجاحات في برشلونة، وسيكون من الجيد له أن يبدأ اللعب مع فريق أوروبي.

وكان أندريه كوري، وكيل اللاعب، قد أشعل الأجواء بسبب تصريحاته الأخيرة، عندما طالب بمنح فيتور روكي المزيد من الدقائق، أو بيعه، لأن هناك الكثير من الفرق مهتمة به، وحذر من الإعارة لأنها ستؤثر على المهاجم.

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يذكر أن روكي وصل إلى برشلونة في الانتقالات الشتوية الماضية كواحد من أعظم مواهب البرازيل قادما من أتلتيكو باراناينسي، في صفقة قدرت بـ 70 مليون يورو.

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