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تشافي مدرب برشلونة

تشافي يعترف: دمرت موسم برشلونة

برشلونة - د ب أ
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اعترف تشافي هيرنانديز، مدرب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، بأنه وطاقمه التدريبي لم يكونا جيدين بما فيه الكفاية هذا الموسم.

وأنهى برشلونة الموسم الحالي خال الوفاض، عقب فقدانه لقب الدوري الإسباني، الذي توج به في الموسم الماضي، لمصلحة غريمه التقليدي ريال مدريد، كما أخفق في الفوز بأي ألقاب أخرى سواء على الصعيدين المحلي والقاري.

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ويتمثل الهدف الأساسي لبرشلونة هذا الموسم الآن في الحصول على وصافة ترتيب الدوري الإسباني، حيث يمكن لفريق تشافي التقدم للمركز الثاني، حال فوزه على ضيفه ريال سوسييداد، الاثنين، في ختام مباريات المرحلة الـ35 للمسابقة، مستفيدا من تعادل جيرونا 2 - 2 مع ألافيس، الجمعة، في نفس المرحلة.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي قبل المباراة، يوم الأحد: نعلم أن العديد من المباريات التي لعبناها بدون محور دفاعي طبيعي كان سمة موسمنا.

وأضاف في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية(بي أيه ميديا): عندما لعبنا بأوريول روميو أو أندرياس كريستنسن، كنا ننافس بشكل أفضل.

تشافي مع طاقمه المساعد
تشافي مع طاقمه المساعد

وتابع: إنه خطأي وخطأ الطاقم المعاون لي. لم نصل إلى المستوى المطلوب. لقد أثر هذا الافتقار إلى السيطرة على خط الوسط علينا بشكل كبير، وأنا ألوم نفسي على ذلك.

وشدد تشافي: لدينا فرصة أخرى للحصول على المركز الثاني. الأمر متروك لنا بعد تعادل جيرونا مع ألافيس. لا تزال هناك أربع مباريات متبقية لنا وسيكون عدم تحقيق ذلك بمثابة انتكاسة، إنها مباراة هامة للغاية لاستعادة الوصافة وهو أمر حيوي بالنسبة لنا.

في المقابل، يدخل ريال سوسييداد المباراة من أجل الحصول على مقعد في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، ولا يأخذ تشافي أي شيء كأمر مسلم به ضد فريق إيمانول ألجواسيل.

أوضح تشافي: ريال سوسييداد لديه مستوى استثنائي، وإيمانول يقوم بعمل جيد للغاية، ويقومون بالأشياء بشكل جيد حقا.

وأختتم مدرب برشلونة تصريحاته، قائلا: ريال سوسييداد فريق قوي بدنيا، ولا يسمحون لك بنقل الكرة بارتياح.

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