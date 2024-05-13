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تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد بعد الخسارة أمام أرسنال

تن هاغ: مانشستر يونايتد غير مؤهل للفوز بجميع المباريات

مانشستر - د ب أ
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صرح إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، يوم الأحد، بأن فريقه غير مؤهل للفوز بكل المباريات .

جاء تصريح تن هاغ تعليقا على خسارة فريقه أمام أرسنال بنتيجة صفر-1 مساء في الجولة 33 وقبل الأخيرة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تن هاغ وأرتيتا خلال مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال
تن هاغ وأرتيتا خلال مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال

وقال تن هاغ في التصريح الذي أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): لا أحب رد الفعل، لأنه يجب أن تكون جاهزا دائما عندما تمثل ناديا مثل مانشستر يونايتد، ولكن طالما حدث ذلك، فأنت بحاجة لرد الفعل، ونجح اللاعبون في رد الفعل.

وأضاف المدرب الهولندي: لم يكن ينبغي أن نخسر بهذه الطريقة، ولكن أنتم على حق، وبعد ذلك لابد أن أتطرق للمشاكل التي نواجهها.

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وأوضح المدير الفني لمانشتستر يونايتد: بتحليل أدائنا، لقد أظهرنا قدرتنا على المنافسة، بالطبع ليست بالطريقة التي أريدها، ولكن مانشستر مطالب بالفوز في كل المباريات، وفي هذه اللحظة لسنا مؤهلين لتحقيق ذلك خاصة في ظل كم الإصابات بصفوف الفريق.

ويتخلف مانشستر يونايتد بفارق ثلاث نقاط عن نيوكاسل يونايتد وتشيلسي في صراع المنافسة على البطاقات المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل، ويحتاج للفوز على جاره مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لتفادي الغياب عن البطولات القارية.

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