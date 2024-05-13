غوارديولا: توتنهام فريق مغامر.. و"المعادلة بسيطة"

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أكد الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه ليس أمامه سوى الفوز على توتنهام، الثلاثاء، لحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة بفارق نقطة واحدة عن سيتي، بعد فوزه على مانشستر يونايتد بهدف دون رد، مساء الأحد.

ويسعى مانشستر سيتي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي، كأول فريق إنجليزي يحقق هذا الإنجاز في تاريخ البطولة.

وقال غوارديولا في مؤتمر الصحفي، يوم الاثنين: من الواضح أننا لدينا خيار واحد فقط وهو الفوز.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن غوارديولا، قوله: لدي نظرية كمدرب، ما فعلناه بالأمس قد انتهى، تسجيل 15 هدفا في آخر أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز أمر جيد ويمنحنا النقاط لنكون هنا، لكنه لا يمنحك شيئا إضافيا عندما نبدأ المباراة.

وأضاف: المعادلة بسيطة، إذا لم نفز لن نحصد اللقب، وهذا ما علينا فعله. نعلم جيدا جودة توتنهام، دائما ما ينافس وأكثر استمرارية، إنه فريق مغامر، لقد خسر بأربعة أهداف دون رد على ملعب أنفيلد، واستمر في تنفيذ خطة اللعب والالتزام بما يؤمنون به.

وشدد مدرب سيتي: الصعوبة موجودة، نحن نعرف ما نلعب من أجله، إعطائنا فرصة التتويج في أرضنا يعتمد علينا هذه هي عقليتنا.

ويأمل غوارديولا أن يكون الفريق كله متاح قبل مواجهة توتنهام، حيث غاب جاك غريليش عن فوز سيتي برباعية نظيفة على فولهام الجولة الماضية، كما شهدت المباراة خروج ناثان آكي مصابا في الشوط الأول.

وأشار المدرب الإسباني: نركز على فعل ما يحتاجه الفريق كي يفوز والعمل بجد، وهذا أفضل بكثير. المواقف الأخرى لا نركز عليها، هذا ما يتعين علينا القيام به، والجميع يعلم ما نلعب لأجله.