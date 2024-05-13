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إدغار إيي خلال توقيعه مع النادي الروماني وفي الجهة الأخرى بقميص برشلونة

فضيحة احتيال.. لاعب برشلونة يرسل "توأمه" ليلعب المباريات

العربية. نت
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كشفت الصحافة الرومانية، يوم الاثنين، عن أكبر عملية احتيال في كرة القدم، بعدما اكتشف نادي دينامو بوخارست بعد ثلاثة أشهر ونصف من تعاقده مع إدغار إيي، مدافع برشلونة السابق، أن اللاعب الذي يلعب في الفريق هو شقيقه التوأم إيديلينو.

ووقع إدغار إيي لصالح دينامو بوخارست في فبراير الماضي، ولكن يبدو أن اللاعب الذي يشارك في المباريات كان شقيقه التوأم إيديلينو.

المدافع لعب مع برشلونة سابقاً
المدافع لعب مع برشلونة سابقاً

ويحقق النادي فيما إذا كان اللاعب الذي تواجد في أكاديمية برشلونة ولعب مع الفريق الثاني للنادي الكاتالوني بين 2012 إلى 2015، قد جعل شقيقه التوأم يلعب مكانه 5 مباريات.

وذكرت التقارير الإعلامية، أن النادي اكتشف الأمر من قبل أحد الصحافيين، الذي أفاد أن دينامو بوخارست تفاجأ عندما لم يتحدث إدغار إيي اللغة الإنجليزية جيدا، ولم يتواصل إلا بالبرتغالية على الرغم من لعبه في إسبانيا وفرنسا وتركيا وهولندا، وطلب حينها النادي من اللاعب إبراز رخصة قيادته، وهو الأمر الذي رفضه.

النادي الروماني يعتقد أن شقيقه التوأم شارك في المباريات الأخيرة
النادي الروماني يعتقد أن شقيقه التوأم شارك في المباريات الأخيرة

وحال تم التأكيد على عملية الاحتيال، يواجه النادي الروماني خطر خسارة النقاط الثماني التي حصل عليها في المباريات الخمس التي لعبها إيديلينو بدلاً من إدغار إيي.

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يذكر أن إدغار إيي ولد في 1 مايو 1994، وهو مدافع دولي يشارك مع غينيا بيساو، بدأ مسيرته في أكاديمية سبورتنغ بالبرتغال ثم وقع مع برشلونة "ب"، وظهر مع الفريق الأول للنادي الكاتالوني تحت قيادة لويس إنريكي قبل أن يرحل في 2015.

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