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كيليان مبابي خلال اللقاء

مبابي يودع "حديقة الأمراء" بخسارة قاسية أمام تولوز

العربية. نت
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أفسد تولوز احتفالات باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم في المباراة الأخيرة لنجمه كيليان مبابي على ملعب "حديقة الأمراء"، حين أسقطه 3-1، الأحد، في المرحلة 33.

لم يحافظ باريس على تقدمه بهدف مبكر بعد مرور ثماني دقائق سجله نجمه كيليان مبابي الذي خاض آخر مباراة بقميص الفريق على ملعب حديقة الأمراء بعد إعلان رحيله عن النادي بنهاية الموسم الجاري.

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بل رد تولوز بثلاثة أهداف سجلها تيس دالينغا ويان جبوهو وفرانك ماجري في الدقائق 13 و68 والخامسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.

وتجمد رصيد سان جيرمان عند 70 نقطة في الصدارة بينما رفع تولوز رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر.

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