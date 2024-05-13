مدافع أرسنال: جماهير توتنهام تريد فوز مانشستر سيتي باللقب

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قال ويليام سليبا مدافع أرسنال إن فريقه بالكامل سيشجع الغريم الأزلي توتنهام هوتسبير أملا في عرقلة مانشستر سيتي منافسه على الدوري الإنجليزي عندما يلتقي الفريقان، يوم الثلاثاء.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي وذلك قبل أن يستضيف الفريق اللندني نظيره إيفرتون، يوم الأحد المقبل، في الجولة الأخيرة.

وسيختتم سيتي بقيادة مدربه جوسيب غوارديولا مشواره أيضا باللعب على ملعبه أمام وست هام يونايتد بعد أن يواجه توتنهام في مباراة مؤجلة، حيث أن أي تعثر للفريق الزائر سيمنح أرسنال أفضلية صدارة الترتيب بحلول منافسات الجولة الأخيرة.

وقال سليبا في تصريحات عبر وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): أعتقد أن فريق أرسنال بأكمله سيكون من مشجعي توتنهام، يوم الثلاثاء، سنصلي من أجل هذا اليوم، وأتمنى أن يكون أسبوعا جيدا وننتظر ما سيحدث في الجولة القادمة.

وأبدى ويليام سليبا عدم تخوفه من رغبة مشجعي توتنهام في خسارة فريقهم أمام مانشستر سيتي حتى لا يتوج أرسنال بلقب الدوري لأول مرة منذ عام 2004، مؤكدا ثقته في عقلية وطموحات لاعبي توتنهام في التأهل لدوري الأبطال الذي يبقى مرهونا بنتيجة مباراة أستون فيلا ضد ليفربول.

وأضاف اللاعب الفرنسي الدولي: لا أعتقد ذلك، لأنهم يريدون المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لذا أعتقد أنهم سيلعبون من أجل الفوز، وأعلم أن جماهيرهم لا تريد أن يفوزوا على السيتي، لكن توتنهام منافس جيد وسيبذل قصارى جهده للفوز على مانشستر سيتي.

وأتم سليبا تصريحاته: نعلم أن توتنهام فريق جيد جدا، ولعبنا ضدهم مباراتين صعبتين، وأتمنى أن يكونوا في أفضل حالاتهم يوم الثلاثاء.