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شريف لاوال

ملاكم بريطاني يفارق الحياة في ظهوره الاحترافي الأول

لندن - رويترز
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توفي ملاكم وزن المتوسط البريطاني شريف لاوال، يوم الأحد، إثر سقوطه في الحلبة خلال أول نزال احترافي له.

وأصدر مجلس الملاكمة البريطاني مذكرة عزاء، يوم الاثنين، بعدما أعلن منظمو النزال نبأ وفاة الملاكم عن عمر ناهز (29 عاما).

وذكرت تقارير إعلامية أن لاوال أصيب في صدغه خلال الجولة الرابعة من ست جولات كانت مقررة في نزاله أمام البرتغالي مالام فاريلا في مركز هارو الترفيهي في لندن.

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وقالت شركة (وارن بوكسينغ مانجمنت) المروجة للنزال في بيان: للأسف، انهار شريف خلال النزال، ورغم تقديم المسعفين قصارى جهدهم، فارق الحياة.

وكان النزال هو الأول ضمن فعالية التي تقرر إلغاؤها.

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