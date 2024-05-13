ملاكم بريطاني يفارق الحياة في ظهوره الاحترافي الأول
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
توفي ملاكم وزن المتوسط البريطاني شريف لاوال، يوم الأحد، إثر سقوطه في الحلبة خلال أول نزال احترافي له.
وأصدر مجلس الملاكمة البريطاني مذكرة عزاء، يوم الاثنين، بعدما أعلن منظمو النزال نبأ وفاة الملاكم عن عمر ناهز (29 عاما).
وذكرت تقارير إعلامية أن لاوال أصيب في صدغه خلال الجولة الرابعة من ست جولات كانت مقررة في نزاله أمام البرتغالي مالام فاريلا في مركز هارو الترفيهي في لندن.
وقالت شركة (وارن بوكسينغ مانجمنت) المروجة للنزال في بيان: للأسف، انهار شريف خلال النزال، ورغم تقديم المسعفين قصارى جهدهم، فارق الحياة.
وكان النزال هو الأول ضمن فعالية التي تقرر إلغاؤها.
-
بوستيكوغلو: 99% من جماهير توتنهام تريد فوز مانشستر سيتيقال الأسترالي آنجي بوستيكوغلو، المدير الفني لفريق توتنهام، إنه لا يفهم رغبة جماهير ... رياضة
-
غوارديولا: توتنهام فريق مغامر.. و"المعادلة بسيطة"أكد الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه ليس أمامه سوى الفوز ... رياضة
-
فضيحة احتيال.. لاعب برشلونة يرسل "توأمه" ليلعب المبارياتكشفت الصحافة الرومانية، يوم الاثنين، عن أكبر عملية احتيال في كرة القدم، بعدما ... رياضة