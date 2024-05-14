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من لقاء أستون فيلا وليفربول

أستون فيلا يخطف تعادلاً ثميناً من ليفربول

لندن - رويترز
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سجل جون دوران هدفين في الدقائق الأخيرة لينقذ أستون فيلا في التعادل 3-3 مع ضيفه ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الاثنين.

وافتتح فريق المدرب يورغن كلوب التسجيل في الدقيقة الثانية من الشوط الأول عندما حول إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا الكرة إلى داخل شباكه عن طريق الخطأ.

واحتاج أستون فيلا عشر دقائق فقط لإدراك التعادل بهدف سجله يوري تيليمانس من داخل منطقة الجزاء مستغلا تمريرة من أولي واتكينز.

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واستعاد ليفربول تقدمه في الدقيقة 23 بهدف سجله كودي غاكبو من مسافة قريبة مستغلا كرة لعبها جو غوميز.

وبعد ثلاث دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، سجل كاريل كوانساه الهدف الثالث بضربة رأس رائعة محرزا هدفه الأول في المسابقة.

وفي غضون ثلاث دقائق سجل دوران هدفين جاء أولهما في الدقيقة 85 لينقذ فريقه من الهزيمة.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلى 79 نقطة في المركز الثالث بفارق 11 نقطة ومركز واحد أمام أستون فيلا وخاض كلاهما 37 مباراة.

وكان أستون فيلا بحاجة للفوز لحسم المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال الموسم المقبل قبل الجولة الختامية.

ويحتل توتنهام هوتسبير المركز الخامس برصيد 63 نقطة من 36 مباراة قبل مواجهة مانشستر سيتي حامل اللقب، الثلاثاء.

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