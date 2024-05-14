النادي الروماني يكشف قصة "توأم" لاعب برشلونة

دقيقتان للقراءة

فند دينامو بوخارست الأخبار التي أشارت إلى النادي الروماني تعرض لأكبر عملية احتيال في كرة القدم، بعدما قام إدغار إيي، لاعب برشلونة السابق، بإشراك شقيقه "التؤام" بدلا منه في المباريات الأخيرة للفريق.

ووصف دينامو بوخارست الأخبار التي تم تداولها بشكل واسع في الساعات الماضية بـ "المزيفة"، خاصة وأنه حال تم التأكيد على عملية الاحتيال، يواجه النادي الروماني خطر خسارة النقاط الثماني التي حصل عليها في المباريات الخمس التي لعبها إيديلينو بدلاً من إدغار إيي.

وقال النادي في بيان نشرته وسائل إعلام رومانية: تم تداول أخبار مزيفة في الساعات الماضية من قبل وسائل إعلام محلية وتم نشرها في الصحافة الدولية، ونؤكد أن كل ما تم تداوله كذب وافتراء.

وأضاف البيان: تعاقد دينامو بوخارست مع إدغار إيي عن طريق وكالة لاعبين معترف بها على المستوى الأوروبي، وحصل اللاعب على شهادة انتقال دولية صادرة من الاتحاد التركي، وتم التحقق منها من قبل الاتحاد الروماني و"فيفا".

وأعلن دينامو بوخارست أنه سيقاضي وسائل الإعلام التي نشرت الأخبار المزيفة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بصورة النادي.

وكانت الصحافة الرومانية قد ذكرت أن نادي دينامو بوخارست اكتشف بعد ثلاثة أشهر ونصف من تعاقده مع إدغار إيي، مدافع برشلونة السابق، أن اللاعب الذي يلعب في الفريق هو شقيقه التوأم إيديلينو.

ووقع إدغار إيي لصالح دينامو بوخارست في فبراير الماضي، ولكن يبدو أن اللاعب الذي يشارك في المباريات كان شقيقه التوأم إيديلينو.

يذكر أن إدغار إيي ولد في 1 مايو 1994، وهو مدافع دولي يشارك مع غينيا بيساو، بدأ مسيرته في أكاديمية سبورتنغ بالبرتغال ثم وقع مع برشلونة "ب"، وظهر مع الفريق الأول للنادي الكاتالوني تحت قيادة لويس إنريكي قبل أن يرحل في 2015.