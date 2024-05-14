انضمام فولكروغ إلى قائمة ألمانيا في كأس أوروبا

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انضم نيكلاس فولكروغ مهاجم بوروسيا دورتموند إلى قائمة منتخب ألمانيا المشاركة في بطولة كأس أوروبا التي تستضيفها البلاد الشهر المقبل.

وواصل الاتحاد الألماني لكرة القدم تسريب أسماء بعض اللاعبين المتواجدين في قائمة الفريق بطريقة غير تقليدية.

وعلم فولكروغ بتواجده في القائمة من خلال برنامج إذاعي بمحطة "دبليو دي آر" يوم الثلاثاء، إذ قال عبر الهاتف: أشعر بالقشعريرة عندما أفكر في الأمر. هذا يجعلني فخورا للغاية.

وكشف لاعب دورتموند أن يوليان ناغلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، أخبره بعد المباراتين الوديتين الأخيرتين للفريق أمام فرنسا وهولندا بأنه سيكون ضمن تشكيلة المنتخب في البطولة التي ستقام على الملاعب الألمانية في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024.

أضاف فولكروغ: لقد تحدثنا بشكل مطول على انفراد خلال الحصة التدريبية الأخيرة. إذا أجرى محادثات كهذه وأنت لست أحمقًا، يجب أن تفهم أنه يخطط لتواجدك معه.

ويعتبر فولكروج، الذي خاض 15 مباراة دولية وسجل خلالها 11 هدفا، هو اللاعب الخامس الذي يتم ضمه لمنتخب ألمانيا خلال الأيام الماضية قبل الإعلان الرسمي يوم الخميس، بعد نيكو شلوتربيك وألكسندر بافلوفيتش ومانويل نوير وجوناثان تاه.