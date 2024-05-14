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أوناي إيمري
إيمري يحتفل بأحد أهداف فريقه يوم الاثنين

إيمري فخور بتعادل أستون فيلا مع ليفربول

برمنغهام - د ب أ
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أعرب أوناي إيمري، مدرب فريق أستون فيلا عن فخره بأداء لاعبيه، بعدما قلب الفريق تأخره 1 - 3 أمام ضيفه ليفربول، إلى تعادل 3 - 3 عقب تسجيله هدفين في اللحظات الأخيرة من لقاء الفريقين يوم الاثنين بالمرحلة الـ37 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم ليفربول بهدف مبكر سجله الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا، بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثانية، قبل أن يتعادل يوري تيليمانس لأصحاب الأرض في الدقيقة 12.

وأضاف كودي غاكبو وغاريل كوانساه الهدفين الثاني والثالث لليفربول في الدقيقتين 23 و48 على الترتيب، غير أن أستون فيلا أدرك التعادل في الوقت القاتل، بعدما أحرز جون دوران هدفين للفريق المضيف في الدقيقتين 85 و88 على الترتيب.

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وارتفع رصيد أستون فيلا إلى 68 نقطة في المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، قبل خوض مباراته الأخيرة في المسابقة أمام مضيفه كريستال بالاس، متفوقا بفارق 5 نقاط أمام توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الخامس، الذي يستضيف مانشستر سيتي في مباراة مؤجلة في وقت لاحق يوم الثلاثاء، قبل أن يختتم مبارياته في المسابقة هذا الموسم أمام مضيفه شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب والذي تأكد هبوطه لدوري الدرجة الأولى، إذ يعني انتصاره تأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأثنى إيمري على أداء لاعبيه، بعدما شعر أنهم تنافسوا بشكل جيد أمام ليفربول، في اللقاء الذي جرى على ملعب "فيلا بارك" بمدينة برمنغهام، إذ قال بعد نهاية المباراة: أمامنا مباراة واحدة متبقية أمام كريستال بالاس يوم الأحد القادم ونحن متحمسون للغاية للوصول إلى هناك لأنه أتيحت لنا اليوم فرصة الحصول على النقاط الثلاث ولم نفعل ذلك.

وأضاف: لقد لعبنا مباراة متكافئة أمام ليفربول. تهانينا لهم لأنهم لعبوا بأمانة وتنافسوا بشكل جيد للغاية. تنافسنا بشكل جيد للغاية رغم أننا لعبنا بشكل أكثر فوضوية من المعتاد عندما كنا بحاجة لاستغلال حماسنا في ظل مؤازرة جماهيرنا ومحاولة الضغط بكل شيء.

وتابع: سجلنا هدفين وتعادلنا. حتى قبل النهاية، حصلنا على فرصة لخطف النقاط الثلاث عن طريق موسى ديابي لكننا لم نستغلها.

وختم إيمري: أنا فخور جدا بمشجعينا وبالمكانة التي وصلنا إليها في البطولة الآن، وبكيفية نقل طاقتنا وشغفنا مع الجماهير.

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