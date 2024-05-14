برشلونة يهزم سوسييداد ويقتنص المركز الثاني
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سجل لامين يامال هدفا في الشوط الأول وأضاف رافينيا هدفا من ركلة جزاء في الوقت القاتل ليتغلب برشلونة 2-صفر على ريال سوسييداد، يوم الاثنين، ويصعد إلى المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
وسجل لامين يامال هدف التقدم في الدقيقة 40 ثم أضاف رافينيا الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.
وحصد برشلونة ثلاث نقاط رفع بها رصيده إلى 76 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني بفارق 14 نقطة خلف ريال مدريد الذي حسم اللقب بالفعل، ونقطة واحدة أمام جيرونا الذي تراجع إلى المركز الثالث.
أما ريال سوسييداد، فقد تجمد رصيده عند 54 نقطة في المركز السابع بفارق نقطة واحدة خلف ريال بيتيس صاحب المركز السادس المؤهل إلى الدوري الأوروبي، وذلك قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة.
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