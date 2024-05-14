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سواريز
سواريز لعب مع الفريق على فترتين

ذكرى تأسيس نادي سواريز تنتهي بمصرع شخص

العربية.نت
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لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران خلال الاحتفالات بالذكرى الـ125 لتأسيس نادي ناسيونال الأوروغوياني الذي نشأ فيه الأسطورة لويس سواريز، وذلك بعدما تحولت لأحداث عنف في شوارع مونتفيديو يوم الثلاثاء.

ووقع الحادث بالقرب من المقر الرئيسي للنادي دون معرفة الأسباب التي أدت إليه.

وأكدت وزارة الداخلية في أوروغواي إلقاء القبض على ثمانية أشخاص، بحسب ما ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "إل أوبسرفادور".

وقدم اليخاندرو بالبي رئيس نادي ناسيونال، تعازيه لعائلة الضحية وأعرب عن أمله في شفاء المصابين.

ولعب سواريز في فئات ناسيونال السنية بين 2001 وحتى 2005، قبل صعوده إلى الفريق الأول الذي قضى معه موسماً واحداً قبل الرحيل إلى هولندا، ومن ثم عاد إليه في 2022 بعد نهاية رحلته الأوروبية ولفترة قصيرة.

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