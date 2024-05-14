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كلوب مع لاعبي أستون فيلا بعد نهاية المباراة

كلوب سعيد باحتلال ليفربول المركز الثالث

العربية.نت
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كشف الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي أن احتلال فريقه المركز الثالث في ترتيب أندية الدوري يعتبر "مفخرة" وذلك بعدما فرط بتقدمه على أستون فيلا ليتعادل 3-3 يوم الاثنين في الجولة 37 من عمر المسابقة.

وقال كلوب بعد المباراة: أعلم أن هذه هي المرة الأخيرة، ولكن لا أشعر بذلك. الجماهير التي رافقت الفريق إلى هنا ملعب فيلا بارك دائما مجانين. إنها علاقة رائعة.

وبعد أن رفع ليفربول كأس رابطة الدوري في فبراير شباط الماضي، بدا وكأن الفريق يمكنه الفوز بلقب الدوري، لكن آمال فريق كلوب تبددت بعد سلسلة من النتائج السيئة الشهر الماضي.

وبالنظر إلى موسمه، قال المدرب الألماني إن احتلال المركز الثالث لا يزال أمرا يدعو للفخر. وأضاف: من أين أتينا فالمركز الثالث إنه مركز جيد أيضا.

كلوب: كانت هناك مشادة مع بعض اللاعبين.. ولن أكشف الأسماء رياضة كلوب: كانت هناك مشادة مع بعض اللاعبين.. ولن أكشف الأسماء


وأتبع: بالنسبة لي، قصة الموسم هي أن اللاعبين يتمتعون بشخصية جيدة حقا ونهج مثير، ولهذا السبب كنا هنا اليوم ولهذا السبب لدينا الآن 79 نقطة.

وواصل: لست سعيدا بهذا الأمر، لكن من الواضح أنه كان علينا أن نقبل لمدة أسبوع أو أسبوعين أننا لا نستطيع أن نكون الأفضل أو ثاني أفضل فريق في الدوري، لكن هذا أساس جيد للمستقبل وهذا كل شيء يمكنك أن تطلبه".

ويستضيف ليفربول فريق وولفرهامبتون واندرارز يوم الأحد المقبل في المباراة الأخيرة للمدرب الألماني في أنفيلد.

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