مانشستر يونايتد "يحرم" زوجات لاعبيه من تذاكر المباريات

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قرر السير جيم راتكليف أحد ملاك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي حرمان زوجات اللاعبين من الحصول على تذاكر المباريات مجاناً، إذ أشار في بريد إلكتروني إلى أنهن سيدفعن قيمة تذاكرهن، وذلك ضمن خطة تقليل التكاليف المالية.

وسيسافر مانشستر يونايتد إلى لندن أواخر الشهر الجاري لملاقاة غريمه التقليدي سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب "ويمبلي" الشهير.

وكان يونايتد يقوم باستضافة زوجات اللاعبين وأفراد أسرهم ودفع قيمة إقامتهم وحتى إقامة حفلات فاخرة لهم، لكن هذا الأمر لم يعد مطروحاً.



وبحسب صحيفة "ميرور" فإن البريد الإلكتروني الذي أرسله المالك البالغ من العمر 72 عاماً أشار بوضوح إلى أن النادي سينفق أمواله بشكل مقنن، ولم يستبعد الدخول في مرحلة "تقشف" لمعالجة الديون التي تكبدها في الأعوام الماضية.

وبلغت الديون التي تخنق مانشستر يونايتد 710 ملايين جنيه إسترليني بسبب إدارة عائلة "غليزر" التي تملك النادي منذ ما يقارب 20 عاماً، قبل دخول راتكيلف كشريك في الأشهر الماضية.

وسيمنح مانشستر يونايتد جميع موظفيه تذاكر مجانية لحضور مباراة النهائي، لكنهم في المقابل سيدفعون 20 جميهاً إسترلينياً كمساهمة بقيمة السفر عبر الحافلة إلى لندن.

وسيقع المدافع هاري ماغواير في ورطة توفير تذاكر لأفراد عائلته الذين يرتحلون معه إلى كل الملاعب لمساندته، إذ سيبحث عن 8 تذاكر على الأقل لوالديه وشقيقيه بالإضافة إلى زوجته و3 أطفال.

