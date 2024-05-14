اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
MixCollage-14-May-2024-07-58-PM-1959
مانشستر يونايتد يعاني من ديون

مانشستر يونايتد "يحرم" زوجات لاعبيه من تذاكر المباريات

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قرر السير جيم راتكليف أحد ملاك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي حرمان زوجات اللاعبين من الحصول على تذاكر المباريات مجاناً، إذ أشار في بريد إلكتروني إلى أنهن سيدفعن قيمة تذاكرهن، وذلك ضمن خطة تقليل التكاليف المالية.

وسيسافر مانشستر يونايتد إلى لندن أواخر الشهر الجاري لملاقاة غريمه التقليدي سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب "ويمبلي" الشهير.

وكان يونايتد يقوم باستضافة زوجات اللاعبين وأفراد أسرهم ودفع قيمة إقامتهم وحتى إقامة حفلات فاخرة لهم، لكن هذا الأمر لم يعد مطروحاً.

وبحسب صحيفة "ميرور" فإن البريد الإلكتروني الذي أرسله المالك البالغ من العمر 72 عاماً أشار بوضوح إلى أن النادي سينفق أمواله بشكل مقنن، ولم يستبعد الدخول في مرحلة "تقشف" لمعالجة الديون التي تكبدها في الأعوام الماضية.

وبلغت الديون التي تخنق مانشستر يونايتد 710 ملايين جنيه إسترليني بسبب إدارة عائلة "غليزر" التي تملك النادي منذ ما يقارب 20 عاماً، قبل دخول راتكيلف كشريك في الأشهر الماضية.

وسيمنح مانشستر يونايتد جميع موظفيه تذاكر مجانية لحضور مباراة النهائي، لكنهم في المقابل سيدفعون 20 جميهاً إسترلينياً كمساهمة بقيمة السفر عبر الحافلة إلى لندن.

وسيقع المدافع هاري ماغواير في ورطة توفير تذاكر لأفراد عائلته الذين يرتحلون معه إلى كل الملاعب لمساندته، إذ سيبحث عن 8 تذاكر على الأقل لوالديه وشقيقيه بالإضافة إلى زوجته و3 أطفال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
كاميرا العربية ترصد الأوضاع الصعبة في محلية أم بدة غرب أم درمان بالسودان كاميرا العربية ترصد الأوضاع الصعبة في محلية أم بدة غرب أم درمان بالسودان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط