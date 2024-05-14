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الراحل "يميناً" قضى 30 عاماً في خدمة المنتخب السعودي

وفاة الغليميش إداري المنتخب السعودي السابق

العربية.نت
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نعى الاتحاد السعودي لكرة القدم عبدالله الغليميش إداري المنتخب السعودي السابق والذي فارق الحياة يوم الثلاثاء.

وقدم ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد تعازيه لأسرة الإداري الراحل والذي أمضى عقوداً من العمل في المنتخبات السعودية، كان شاهداً فيها على عدد كبير من الإنجازات.

وقضى الراحل 30 عاماً في العمل بالمنتخبات الوطنية السعودية، إذ كان ضمن العناصر التي تواجدت في أول 4 نسخ لكأس العالم.

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