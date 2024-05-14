"حلبة النار".. أهم نزال في عالم الملاكمة على الإطلاق

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سيسجل الفائز من نزال "حلبة النار" بين تايسون فيوري والأوكراني أولكسندر أوسيك كبطل أوحد في عالم الملاكمة للوزن الثقيل بـ4 أحزمة عالمية كما سيحافظ على سجله خالياً من الهزائم.

وقبل نزال "حلبة النار" الذي يقام يوم السبت على "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض بـ25 عاماً، لم يكن هناك بطل بلا منازع للوزن الثقيل، إذ كان البريطاني لونيكس لويس آخر فائز، لكن بـ3 أحزمة هيWBC ، WBA ، IBF لذلك لأول مرة سيكون هناك بطل بلا منازع في عصر الأربعة أحزمة التي أضيف لهم حزام منظمة الملاكمة العالمية WBO.



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وسيترقب العالم الفائز في النزال التاريخي، بين "أشرس رجل على وجه الأرض" وهو تايسون فيوري والأوكراني أولكسندر أوزيك الذي فاز في جميع نزالاته العشرة وأبرزها أولمبياد لندن 2012.