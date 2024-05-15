أندية الدوري الإنجليزي تثور ضد الـ "فار" وتطلب إلغاءه

دقيقتان للقراءة

تخطط أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بإقرار تصويت يدعو إلى إلغاء تقنية حكم الفيديو المساعد بدءا من الموسم المقبل.

وتسعى الأندية إلى طرح الفكرة خلال الاجتماع الدوري الذي يقام الشهر المقبل.

وبدأ الدوري الإنجليزي في الاستعانة بـ "فار" في 2019 إلا أن حالات جدلية عديدة حدثت في الموسم الحالي زادت من انتقادات تجاه التقنية ما دعا بعض الأندية والجماهير بالتشيكيك في نزاهتها، بحسب صحيفة "ذا أثليتك" الأميركية.

ويعد نادي وولفرهامبتون واندررز هو أول المبادرين بعدما قدم رسالة لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشطب تقنية الفيديو من الصيف المقبل مكالبا بإجراء تصويت في اجتماع ممثلي الأندية في 6 يونيو المقبل.

ونشرت "ذا أثليتك" بيان "وولفز" الذي كتب فيه: برعاية واحترام فائقين للدوري الإنجليزي ولجنة الحكام ومنافسينا، ليس هناك لوم على أحد، نحن نسعى فقط خلف النتيجة الأفضل لكرة القدم، لكن بعد خمسة مواسم من اللجوء لتقنية الفيديو حان وقت الحديث بلهجة بناء وناقدة تجاه مستقبلها. ما يكلفنا تجاه تحسن طفيف في دقة القرارات يتنافى مع روح اللعبة ولذلك يجب أن نتخلص من التقنية بداء من موسم 2024 – 2025.

ووفقا لـ "أثليتك" فإن ممثلا لرابطة الدوري الإنجليزي أكد أنها ستقوم بإجراء نقاش حول تقنية الفيديو في اجتماع الشهر المقبل. نطلب من الأندية تقديم طلباتها خلال الاجتماعات المقبلة كي نعرف ماهية المشاكل المتعلقة بتقنية الفيديو.

وأضاف الممثل: الرابطة تدعم "الفيديو" كليا وتسعى إلى جانب لجنة الحكام، في تطوير التقنية لمصلحة اللعبة والجماهير.

وكانت السويد أول دولة ترفض رسمياً الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد في الشهر الماضي.