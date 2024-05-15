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أنشيلوتي كروس
أنشيلوتي في حديث مع توني كروس

أنشيلوتي: خماسية ألافيس "تهديد" لدورتموند

مدريد - رويترز
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يفكر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بالفعل في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام بوروسيا دورتموند وقال إن الفوز الكبير 5-صفر على ألافيس الثلاثاء في دوري الدرجة الأولى الإسباني كان تجربة قوية قبل النهائي الأوروبي في ويمبلي.

ويعتقد أنشيلوتي أن فريقه، الذي فاز بالفعل بلقب الدوري الإسباني للمرة 36 ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على بايرن ميونخ، في أفضل حالاته.

وقال المدرب الإيطالي: هذه المباريات مهمة للحفاظ على الإيقاع والتحفيز واللعب الجيد. يتبقى أسبوعان. الآن سنستريح لبضعة أيام وسنقوم ببعض العمل البدني في الأسبوع المقبل، وفي الأسبوع الثاني سنركز على الجوانب الخططية.

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وواصل: بالنسبة لي كمدرب أعتبره أفضل موسم. كان الفريق رائعا وفزنا بلقب الدوري عن جدارة. السعادة لا تسعنا لكن علينا مواصلة الاستعداد لأننا لم نلعب أهم مباراة بعد.

ويملك ريال، الذي لم يخسر في جميع المسابقات منذ يناير الماضي، 93 نقطة من 36 مباراة في الدوري الإسباني وهو ما أرجعه أنشيلوتي إلى المواهب الشابة في الفريق.

وقال: هذا الفريق يزخر بالمواهب. يتمتع اللاعبون الشبان بجودة عالية. أمام هذا الفريق فرصة لمواصلة كتابة التاريخ مستقبلا بالنظر إلى قيمة اللاعبين الشبان الموجودين حاليا.

وتحدث المدرب أيضا عن مستقبل لاعب الوسط الألماني توني كروس الذي عاد إلى منتخب بلاده بعد اعتزال اللعب الدولي لثلاث سنوات وسينتهي عقده مع ريال مدريد في نهاية الموسم، إذ قال: لا نشعر بالقلق في الوقت الحالي إزاء مستقبل كروس، لا أنا ولا النادي ولا توني. حتى الأول من يونيو هذه مسألة ثانوية. نفكر الآن في الفوز بدوري أبطال أوروبا.

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