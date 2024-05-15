اتحاد جدة يخشى لقب "البطل الأسوأ" أمام الخليج

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بات اتحاد جدة على بعد مباراة واحدة من معادلة رقم أسوا حامل لقب في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين قبل مواجهته يوم الخميس أمام الخليج في الجولة 32 من دوري روشن السعودي.

وعلى أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، يستضيف نادي الخليج الذي ضمن البقاء ضمن مصاف أندية المحترفين، ناد الاتحاد الذي لا يزال يلاحق التأهل إلى بطولة كأس السوبر أو دوري أبطال آسيا 2.

ويخشى الاتحاد الذي مني بـ 11 خسارة في الموسم الحالي من معادلة سجل نادي الفتح بـ12 خسارة في موسم 2013 – 2014 بعد تتويجه التاريخي الأول بالبطولة في الموسم السابق.

وأنهى الفتح الموسم اللاحق لتتويجه في المركز العاشر من أصل 14 ناديا بـ7 انتصارات ومثلها تعادلات و12 خسارة.

وكان الاتحاد تعرض في الموسم الحالي لـ11 هزيمة ذهاباً وإياباً أمام أندية الهلال والأهلي والشباب، وفي مواجهات ضمك والنصر والرائد وأبها والاتفاق.

ويتبقى للفريق الغربي 3 مواجهات قبل نهاية الموسم أمام الخليج في الدمام وضمك في جدة والنصر في الرياض.

وفي المقابل يلعب الخليج الذي ضمن البقاء برصيد 36 نقطة في المركز الحادي عشر، أمام الاتحاد على أرضه ويطير لمواجهة أبها في الجولة المقبلة قبل أن يختتم الموسم باللعب على أرضه أمام الرياض.