الأمير ويليام يحتفل بتأهل فريقه المفضل إلى دوري الأبطال

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واحتفل الأمير ويليام ولي العهد البريطاني وأمير ويلز بتأهل فريقه المفضل أستون فيلا إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 4 عقود، وذلك بعد فوز مانشستر سيتي على توتنهام يوم الثلاثاء.



ونشر الأمير ويليام على حساب "كينسينغتون رويال" الذي يتشاركه مع زوجته كاثرين: نحن في دوري الأبطال! موسم تاريخي وإنجاز مذهل. شكرا أوناي، شكرا للفريق ككل ولكل من بالنادي. لا يمكنني الانتظار للموسم المقبل.

وستكون هذه هي المشاركة الأولى للفريق منذ ظهوره الأخير في كأس الأندية الأوروبية البطلة في موسم 1982 - 1983.



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وكان الفريق توج بلقب بطل أوروبا موسم 1981-1982 بعد أن سجل بيتر ويث الهدف الوحيد في المباراة النهائية التي أقيمت في روتردام أمام بايرن ميونخ.