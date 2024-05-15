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الرئيس ماتاريلا مع طرفي المباراة النهائية

الرئيس الإيطالي يستقبل يوفنتوس وأتالانتا

العربية.نت
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استقبل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا لاعبي ومدربي ومسؤولي فريقي يوفنتوس وأتالانتا ، طرفي المباراة النهائية لكأس إيطاليا لكرة القدم.

كما استقبل ماتاريلا ، رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية جيوفاني مالاجو ولورينزو كاسيني رئيس رابطة الدوري الإيطالي وماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس وجيان بييرو غاسبريني مدرب أتلانتا.

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وحضر مراسم الاستقبال أيضا لوتشيانو سباليتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا وغابريلي غرافينا رئيس اتحاد الكرة الإيطالي.

وستقام المباراة الختامية يوم الخميس على الملعب الأولمبي في العاصمة روما.

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