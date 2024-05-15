الرئيس الإيطالي يستقبل يوفنتوس وأتالانتا
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استقبل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا لاعبي ومدربي ومسؤولي فريقي يوفنتوس وأتالانتا ، طرفي المباراة النهائية لكأس إيطاليا لكرة القدم.
كما استقبل ماتاريلا ، رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية جيوفاني مالاجو ولورينزو كاسيني رئيس رابطة الدوري الإيطالي وماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس وجيان بييرو غاسبريني مدرب أتلانتا.
وحضر مراسم الاستقبال أيضا لوتشيانو سباليتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا وغابريلي غرافينا رئيس اتحاد الكرة الإيطالي.
وستقام المباراة الختامية يوم الخميس على الملعب الأولمبي في العاصمة روما.
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