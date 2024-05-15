بعد إقصائه دجوكوفيش.. تابيلو يهزم تشانغ ويبلغ نصف نهائي روما

1 دقيقة للقراءة

واصل التشيلي أليخاندرو تابيلو مسيرته الرائعة في بطولة روما المفتوحة للتنس للأساتذة فئة 1000 نقطة بالتأهل للدور نصف النهائي يوم الأربعاء.

وصعد تابيلو بعد الفوز على الصيني تشانغ تشي تشين بنتيجة 6 / 3 و6 / 4 بعد مباراة امتدت ساعة و27 دقيقة.

وينتظر اللاعب التشيلي المصنف 32 عالميا في الدور قبل النهائي، الفائز من مواجهة الألماني ألكسندر زفيريف مع الأميركي تايلور فريتز.

وحقق تابيلو انتصاره رقم 15 في مشواره منذ بداية العام الجاري مقابل 9 هزائم، ساعيا لتحقيق اللقب الثاني في مسيرته بعد الفوز ببطولة أوكلاند في نيوزيلندا.