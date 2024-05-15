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بوستيكوغلو
الأسترالي كان غاضباً بعد هزيمة فريقه أمام سيتي يوم الثلاثاء

بوستيكوغلو: مشكلة توتنهام في "عقلية" لاعبيه وجماهيره

لندن - رويترز
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انتقد أنجي بوستيكوغلو مدرب توتنهام هوتسبير الغاضب عقلية لاعبي النادي وجماهيره بعد الهزيمة 2-صفر أمام مانشستر سيتي الساعي للقب الرابع تواليا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الثلاثاء والتي قضت على آمال فريقه في إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل.

وقبل المباراة قال بوستيكوغلو إن فريقه ليس منشغلا بالمنافسة بين مانشستر سيتي وأرسنال على لقب الدوري معتبرا مواجهة سيتي تحديا من نوع خاص لتقييم فريقه أمام الأفضل.

كما نفى المدرب فكرة أن أغلب جماهير توتنهام ترغب في أن يخسر الفريق من أجل تبديد آمال غريمه المحلي أرسنال في الفوز باللقب.

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ونجح توتنهام في مجاراة سيتي لفترات طويلة قبل أن يسجل إرلينغ هالاند ثنائية جعلت فريقه يتقدم بنقطتين على أرسنال قبل مباراة واحدة متبقية لكل منهما.

وكانت هذه الهزيمة الخامسة في ست مباريات لتوتنهام، وردا على سؤال عما إذا كان أداء فريقه أمس منحه الثقة في الأسس التي وضعها النادي قال بوستيكوغلو للصحفيين: لا. أعتقد أن 48 ساعة الماضية كشفت لي مدى هشاشة الوضع. هذا ما أعتقده تماما. أعتقد أن 48 ساعة الماضية كشفت لي الكثير. لا بأس.

وعندما سُئل عما إذا كان إحباطه يرجع إلى الجماهير التي بدت وكأنها تحتفل بحقيقة أن سيتي، وليس أرسنال، هو المرشح الأقرب للفوز باللقب، ترك بوستيكوغلو مشجعي النادي في حالة من الحيرة بعدما قال: في كل مكان، داخل وخارج النادي.

وأتبع: كانت تجربة مثيرة للاهتمام. يمكنك إجراء تقييماتك الخاصة لما حدث. أتفهم ذلك. ربما أخطأت في قراءة الموقف.

وأنهت الهزيمة آمال توتنهام الضئيلة في احتلال المركز الرابع والتأهل لدوري أبطال أوروبا رغم أنها نتيجة رحبت بها بعض مجموعات من مشجعي الفريق الذين كانوا يكرهون رؤية فريقهم يقدم هدية ضخمة على اللقب لغريمه اللدود أرسنال، ووصل الأمر ببعض مشجعي توتنهام للاحتفال مع جماهير سيتي.

ويحتاج توتنهام إلى نقطة واحدة أمام شيفيلد يونايتد يوم الأحد لضمان المركز الخامس والتأهل للدوري الأوروبي.

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