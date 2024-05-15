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بوكيتينو تشيلسي
المدرب الأرجنتيني عانى في عامه الأول مع الفريق اللندني

بوكيتينو يرسم مستقبل تشيلسي.. وسط أخبار الاستغناء عنه

لندن - د ب أ
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أكد ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي أنه يخطط لمسيرة الفريق في الموسم المقبل رغم الضجة المثارة حول إمكانية الاستغناء عنه.

وردا على سؤال بشأن مستقبله بعد نهاية الموسم، قال بوكيتينو: نحن نخطط ونعمل، ولا يمكن التعامل مع تصريحاتي عقب المباراة الأخيرة أمام نوتنغهام فورست بطريقة سلبية، بل أحاول دائما أن أكون إيجابيا وأترجم مشاعري للجماهير.

وأضاف المدرب الأرجنتيني: لم أقل أبدا أنني لا أفكر في المستقبل بل أن خطة الاستعداد للموسم الجديد جاهزة بالفعل، وفي النهاية لا أملك قرار استمراري من عدمه.

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وواصل: أنا والجهاز المعاون لسنا أشخاصا مزيفين، ولا نؤكد أننا نحب شيئا ما لم يكن هناك ارتباط عاطفي بالفعل، فمن السهل تقبيل شعار النادي بعد أول مباراة، وأحترم من يفعل ذلك، ولكن هذا ليس أسلوبي، بل أريد إظهار مشاعر حقيقية.

وتابع مدرب تشيلسي: لقد عوقبنا بسبب أول 10 مباريات، وأعتقد أنه بعد أول 10 مباريات نجحنا في التواجد بالمراكز الأربعة الأولى.

واختتم بوكيتينو حديثه قائلا: لن أتحدث مجددا عن الفريق الشباب والإصابات، وأتمنى أن يكون جميع اللاعبين جاهزين في الموسم المقبل وأن يكونوا قادرين على منافسة بعضهم لحجز مكان في التشكيل الأساسي، أحلم بذلك.

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